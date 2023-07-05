05 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Мишустин: кабмин очень точно и выверенно отслеживает цены

Правительство России очень точно и выверенно отслеживает цены.

Как заявил во время встречи с президентом РФ глава правительства Михаил Мишустин, это касается и продовольственной корзины.

"Мы создали систему мониторинга цен, это касается продовольственной корзины… Мы очень точно, выверенно смотрим за этим", - сказал он.

Мишустин также отметил, что реальные зарплаты за первые 4 месяца текущего года выросли на 4,2%.

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в России выросла до 2,41% год к году против 2,36% на позапрошлой неделе.

Теги: Мишустин, цены, инфляция


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