Минпромторг запретил сотрудникам iPhone

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям запретят использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях.

Это произойдет с 17 июля. Соответствующее распоряжение разослано чиновникам ведомства за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова. Об этом также сообщил сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений.

По его словам, аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах, сообщают "Ведомости".

Смартфоны iPhone признаны шпионскими устройствами.

Ранее в правительстве России после сообщений о запрете iPhone сообщили, что аппарат кабмина совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это затрагивает и средства связи.