05 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: экономические показатели РФ лучше ожидаемых

Экономические показатели России лучше ожидаемых, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, это вселяет надежду на то, что все задачи будут решены. "У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал президент.

По словам главы правительства, средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет почти 99%. Мишустин также отметил, что реальные зарплаты в за первые 4 месяца текущего года выросли на 4,2%.

Количество вновь созданных субъектов МСП за первое полугодие составляет 1,4 тыс. предприятий.

По данным Росстата, рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет.

Теги: Путин, экономика, Мишустин


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