Треть опрошенных россиян отрицательно относятся к сдаче биометрии

32% опрошенных граждан России против сдачи биометрии.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, положительно относятся 26% россиян, нейтрально 30%, еще 12% ответить затруднились.

Те, кто относятся к биометрии негативно, чаще всего говорят о вторжении в частную жизнь. 8% участников исследования сообщили о возможных злоупотреблениях, 6% опасаются, что их данные попадут к мошенникам. 11% не увидели в сдаче биометрии нужды, а 5% признались, что не понимают, зачем это необходимо.

39% граждан не знают об этой технологии, знают 55% опрошенных, 5% затруднились с ответом, сообщают "Ведомости".

Ранее другой опрос показал, что россияне в целом нейтрально относятся к биометрическим технологиям. Положительно на сдачу биометрии смотрят 27% респондентов, 34% - нейтрально, 32% - негативно.