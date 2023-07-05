Милашину и Немова перевезли в Москву после нападения

Российская журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых избили в Чечне, вылетели из Владикавказа в Москву.

Их привезли из Грозного в больницу в Беслан, теперь они спецбортом вылетели в российскую столицу. Их сопровождает главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов и бывший главред закрытого радио "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (признан иноагентом), сообщает в Telegram "Новая газета".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.