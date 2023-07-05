05 Июля 2023
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Фото: t.me/razgruzka_vagnera

ПА ОБСЕ признала "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией.

Отмечается, что ее действия "могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК „Вагнер“ как террористической организации национальными властями оправданно", сообщает ТАСС.

Государства, входящие в ОБСЕ на сессии в Ванкувере призвали "принять меры" против ЧВК и ее аффилированных и правопреемственных структур, также объявив их террористическими организациями.

В Госдуме заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством.

Теги: Вагнер, ЧВК, ПА ОБСЕ


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Ранее 05.07.2023 00:00 Мск Госдума: деятельность ЧВК должна контролироваться государством
Ранее 03.07.2023 13:21 Мск Песков не стал комментировать данные о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"

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