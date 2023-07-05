ПА ОБСЕ признала "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией.

Отмечается, что ее действия "могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК „Вагнер“ как террористической организации национальными властями оправданно", сообщает ТАСС.

Государства, входящие в ОБСЕ на сессии в Ванкувере призвали "принять меры" против ЧВК и ее аффилированных и правопреемственных структур, также объявив их террористическими организациями.

В Госдуме заявили, что деятельность ЧВК должна контролироваться государством.