05 Июля 2023
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Политика В России
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Госдума: деятельность ЧВК должна контролироваться государством

Деятельность частных военных компаний должна контролироваться государством.

Как сообщил депутат Госдумы России Адам Делимханов, именно поэтому добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с российским Министерством обороны.

"Мы свою позицию выразили и первыми, по поручению Рамзана Ахматовича, подписали данный контракт. Мы считаем, что лучше, чтобы их (ЧВК) не было. Если есть, они должны контролироваться государственными органами. Непосредственно они должны быть в рамках правового поля однозначно ... А те, кто за деньги нанимается выполнять какую-то работу, на наш взгляд, так не должно быть. Все должно быть в правовом поле, и идеологически мы все должны понимать, что сегодня воюем не с украинцами, а с глобализмом, сатанизмом и нетрадиционными ценностями", — отметил депутат в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер".

Теги: Госдума, ЧВК


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Ранее 05.07.2023 00:03 Мск ПА ОБСЕ признала "Вагнер" террористической организацией

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Ранее 03.07.2023 13:21 Мск Песков не стал комментировать данные о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"

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