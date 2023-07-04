Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Мы настроены на развитие международного экономического сотрудничества

4 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах. Мероприятие вошло в программу Недели Торговых представителей в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром». Во Владимирскую область прибыли торговые представители РФ в 10 странах: Австрии, Беларуси, Венгрии, Индии, Испании, Перу, Сирии, Турции, Франции и Швеции. В обсуждении участвовали первый вице-губернатор Александр Ремига, министр экономического развития Сергей Сидорин, президент областной Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, руководители региональных институтов поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Роль торгпредов в иностранных государствах за последние годы выросла кратно. Перед промышленностью страны стоят грандиозные задачи поиска новых партнёров и нестандартных решений – логистических, финансовых, технологических. В условиях новой геополитической реальности крайне важно, чтобы иностранные предприниматели больше узнавали о возможностях российской экономики, видели наш настрой на улучшение международного экономического сотрудничества. Эти задачи, уверен, посильны во взаимодействии с регионами. Мы в нём очень заинтересованы», – подчеркнул Александр Авдеев.

Владимирская область имеет выраженную индустриальную специализацию. Промышленность – главная движущая сила экономического развития региона, её доля в ВРП в последние годы составляет порядка 40 процентов. Область активно работает на привлечение инвестиций. Созданы две особые экономические зоны, промышленные и технопарки, ТОСЭР.

«Наши предприятия получают и федеральные, и областные меры поддержки. Всё это позволило области сохранить не только экономическую стабильность, но и тенденции к развитию, том числе в период усиления санкций против России», – отметил губернатор.

В 2022 году индекс промышленного производства во Владимирской области составил более 103 процентов, в том числе в обрабатывающих производствах – более 104 процентов. Общий оборот организаций за первые 4 месяца текущего года превысил 563 млрд рублей: это почти 108 процентов к январю-апрелю 2022 года.

«Внешнеторговый оборот области по итогам прошлого года составил 2,7 млрд долларов, в том числе экспорт – более 872 млн долларов. Стремимся к тому, чтобы нарастить показатель до 1,5 млрд долларов. До прошлого года мы экспортировали свою продукцию в более чем 100 государств мира, традиционными экспортными направлениями были страны СНГ и Евросоюза. Из-за санкционного давления мы потеряли часть европейских партнёров. Экспорт в страны дальнего зарубежья, в первую очередь в Европу, у нас сократился почти на 49 процентов. Мы компенсировали его ростом экспорта в страны СНГ более чем на 53 процента», – добавил Александр Авдеев.

Компании региона последовательно перестраиваются на импортозамещение. С прошлого года в товарообороте Владимирской области значительно возросла доля Китая, Турции, стран Средней Азии. Основу экспорта региона составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, стекло и изделия из него, продукция машиностроения, химической промышленности, в том числе фармацевтики, мебель и строительные материалы; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В долгосрочной перспективе – расширение экономического присутствия в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Есть потенциал и у сотрудничества со странами так называемого «недружественного пояса». Торговые представители РФ в европейских государствах подтвердили: бизнес заинтересован в развитии деловых отношений, и речь не только о торговле. Иностранцам интересны наши стекло, системы очистки, продукция машиностроения, позиции по текстилю, они готовы сотрудничать с Владимирской областью по самому широкому спектру направлений.

Отметим, что для гостей региона организована большая деловая программа, в рамках которой они ознакомятся с работой ведущих предприятий и бизнес-площадок. В их числе – индустриальный парк «Ставрово» и завод «Волгобас» в Собинском районе, ОЭЗ «Доброград-1» и «Аскона» в Ковровском районе, АО «КЭМЗ» в Коврове и ряд владимирских промышленных компаний.