Торжественный прием в честь предстоящего дня рыбака провел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

В Астрахани прошел торжественный приём, посвящённый Дню рыбака. Этот профессиональный праздник будут отмечать в ближайшее воскресенье, 9 июля, а сегодня в регионе чествовали работников сферы рыбного хозяйства.

Рыбохозяйственная отрасль – одна из ключевых в экономике Астраханской области.

Рост индекса промышленного производства в прошлом году составил более 8%. С начала этого года добыто почти 23 тысячи тонн промысловых видов рыб. Это на 5% больше прошлогодних значений.





"День рыбака объединяет тысячи астраханцев, которые трудятся в рыболовецких колхозах и артелях, обеспечивают безопасность на промысле, готовят квалифицированные кадры, сохраняют биоресурсы. А в День рыбака астраханцев и гостей города на Центральной набережной ждёт праздничная программа: фестиваль ухи, выставка декоративно-прикладного творчества, концерт у Петровского фонтана", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и пригласил всех на праздник.