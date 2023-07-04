05 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Торжественный прием в честь предстоящего дня рыбака провел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

В Астрахани прошел торжественный приём, посвящённый Дню рыбака. Этот профессиональный праздник будут отмечать в ближайшее воскресенье, 9 июля, а сегодня в регионе чествовали работников сферы рыбного хозяйства.

стерлядь, рыба(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Рыбохозяйственная отрасль – одна из ключевых в экономике Астраханской области.

мероприятие, астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Рост индекса промышленного производства в прошлом году составил более 8%. С начала этого года добыто почти 23 тысячи тонн промысловых видов рыб. Это на 5% больше прошлогодних значений.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"День рыбака объединяет тысячи астраханцев, которые трудятся в рыболовецких колхозах и артелях, обеспечивают безопасность на промысле, готовят квалифицированные кадры, сохраняют биоресурсы. А в День рыбака астраханцев и гостей города на Центральной набережной ждёт праздничная программа: фестиваль ухи, выставка декоративно-прикладного творчества, концерт у Петровского фонтана", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и пригласил всех на праздник.

Теги: день рыбака, игорь бабушкин, торжественный прием губернатора


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