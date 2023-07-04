Новый танкер-химовоз «SERGEY LVOV», построенный в Астраханской области, спустили на воду

В Астрахани спустили на воду очередной танкер-химовоз.

"Судно названо именем нашего земляка Сергея Львова, который разработал первую концепцию развития международных связей Астраханской области и создал основу сегодняшнего добрососедского сотрудничества региона со странами Прикаспия. Благодарю руководство компании-заказчика за поддержку нашей инициативы об увековечении памяти выдающегося астраханца", - сказал на торжественном мероприятии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также он высоко оценил работу судостроителей. Несмотря на санкции и экономические ограничения, танкер «Сергей Львов» был сдан точно в срок.

За последние годы на астраханских верфях построено шесть танкеров и сухогрузов. Работа по созданию транспортного флота в регионе активно продолжается.

"В мае мы запустили строительство первых в России уникальных контейнеровозов, адаптированных под условия Каспийского моря. Это обеспечивает загрузку наших судостроительных мощностей и создает условия для развития грузоперевозок по важнейшему мультимодальному транспортному коридору «Север-Юг». Мы создали более 600 новых рабочих мест благодаря тому, что серьезно увеличили портфель заказов. Сегодня на производственную площадку «Лотос», Южного Центра судостроения и судоремонта требуются дополнительные специалисты. Перечень вакансий публикую. Приглашаем на работу!", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.