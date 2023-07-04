Кубанский губернатор предложил перенаправлять туристов в Крым по новым регионам

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев предложил радикальное решение проблемы с гигантской пробкой из автомобилей, скопившихся перед Крымским мостом.

Он вспомнил, как после взрыва на мосту в октябре прошлого года власти просто не пускали большегрузы в Краснодарский край и у границы региона разворачивали фуры на дорогу "по материку" – по новым территориям, через Бердянск и Мариуполь. Теперь Кондратьев предлагает сделать то же самое с туристами на легковушках, но только если число последних значительно увеличится.

"Для автомобилистов со всей России будет предметом гордости проехать по новым территориям и посмотреть их", - нашел Кондратьев плюсы в ситуации, высказав свое предложение на совещании у Путина.

Но президент России скептически оценил эту инициативу. "Для нас только не будет предметом гордости, если не будет обеспечена безопасность наших граждан, которые едут на отдых", - сказал глава государства.

По оценкам властей Крыма, пик трафика случится через две недели.