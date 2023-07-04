Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на Милашину и Немова в Грозном

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

Бастрыкин дал указание об этом руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Журналистка и адвокат прилетели в Грозный сегодня утром. По дороге из аэропорта их машину остановили неизвестные и начали избивать. Им угрожали убийством, адвокату в ногу воткнули острый предмет, журналистке сломали пальцы, пытаясь получить код от ее телефона. Также у них забрали и испортили всю имевшуюся технику.

В Кремле ранее заявили, что президенту России доложено о нападении на журналистку и адвоката. "Речь идет об очень серьезном нападении", которое "требует энергичных мер" и "реализации следственных действий", сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.