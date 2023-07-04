04 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Родители Миши с СМА отказываются от обследования ребенка, несмотря на готовность врачей

Родители Миши Бахтина из Екатеринбурга, которому поставили диагноз СМА, отказываются от сотрудничества с врачами и настаивают на выдаче необходимого им препарата.

Как сообщают в департаменте информационной политики, сейчас в структурах министерства здравоохранения Свердловской области, в свердловских государственных больницах на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол "Спинразы", хоть он уже и куплен и сейчас хранится в аптеке. Причиной тому - последствия, которые может вызвать препарат - его сочетание с "Золгенсма", укол которого был поставлен ранее, до сих пор не изучено.

"Необходимо решение федерального консилиума. Миша не наблюдался в Свердловской областной детской больнице больше года. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии. Побочные действия от инъекции могут быть непредсказуемыми. А родители до сих пор отказываются от взаимодействия с нашими медиками", - заявил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Он добавил, что следователи также настаивают на повторной врачебной комиссии, где будет рассмотрен вопрос о лечении Миши препаратом "Спинраза" или "Рисдиплам". Об этом говорится в письме от и.о.руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова, пришедшем на адрес областного правительства накануне.

"Мы готовы это сделать. Я лично жду Мишу и его родителей у себя в кабинете, его ждут в областной детской больнице. Сегодня отцу мальчика было снова предложено привезти Мишу на осмотр, но мы получили категорический отказ", - отметил Карлов.

В Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, добавили, что отец мальчика Дмитрий на сегодняшнем приеме у замминистра Елены Чадовой, потребовал отдать лекарство ему на руки, что невозможно законодательно. Из письма от СКР также выяснилось, что после укола с августа прошлого года ребенку давали еще один препарат от СМА - "Рисдиплам", которые покупали за счет средств фондов. Однако кто именно назначил его ребенку, родители не раскрывают. В министерство здравоохранения за "Рисдипламом" они тоже якобы не обращались.

Сегодня этот же канал сообщал, что укол "Спинразы" мальчику должны были поставить сегодня.

Теги: СМА, Миша, комиссия, обследование


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