04 Июля 2023
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Общество Крым
Фото: Россия 24

Минобороны выделит два десантных корабля для помощи на Керченской переправе

В случае увеличения автомобильного потока в Крым для работы в Керченском проливе в качестве паромов могут быть привлечены два больших десантных корабля Минобороны России, сообщил на совещании президента с правительством министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу уже одобрил эту идею.

По словам Савельева, пробка перед досмотровым пунктом Крымского моста образуется "циклично и волнообразно".

"С 1 июля одномоментно вырост трафик на 40%. Прямо сейчас проезда по мосту со стороны Краснодарского края ожидают около сотни транспортных средств, ожидание составляет до 30 минут. Но вчера в то же время было 2 тыс. машин, сегодня утром было 550 автомобилей в пробке и 1,5 часа ожидания. К выходным снова будет рост нагрузки, у туристов сейчас отпуска", - рассказал Савельев. Он добавил, что туристов просят не брать с собой очень много вещей, чтобы сократить время прохождения досмотра.

Также Савельев добавил, что ожидающих проезда туристов стараются обеспечить бесплатной водой, на расстоянии 500 метров друг от друга выставлены биотуалеты.

Что касается больших десантных кораблей, то каждый из них сможет брать на борт за раз до 40 автомобилей и делать по пять оборотных рейсов в сутки в проливе.

Президент России поручил максимально задействовать паромную переправу. Владимир Путин удивился, что в распоряжении властей оказалось всего шесть паромов, один из которых в доке на ремонте. Но Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов заявили, что это действительно "все, что есть".

"Других средств сегодня нет", - констатировал Аксенов, добавив, что в августе такие же пробки будут на выезд из Крыма и власти уже начали к этому готовиться.

Теги: керченская переправа, крымский мост, пробка


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