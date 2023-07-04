04 Июля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском городе закрыли стационар больницы по предписанию пожарного надзора

В Миньяре Челябинской области построят новое здание стационара больницы после закрытия старого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Здание круглосуточного терапевтического стационара в Миньяре закрыто по предписанию пожарного надзора и из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Терапевтическую помощь оказывают в дневном стационаре поликлиники Миньяра, а также в других круглосуточных стационарах Ашинского района. Местные жители обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой сохранить стационар. Глава региона направил в Миньяр спецкомиссию во главе с первым заместителем губернатора Ириной Гехт.

Они осмотрели аварийное здание больницы, а также площадку под строительство новой поликлиники с круглосуточным дневным стационаром. Оно начнется в 2024 году, здание планируется возвести за полтора года. Жителям пообещали, что они будут обеспечены всем необходимым медицинским обслуживанием в полном объеме. В частности, будет организована доставка пациентов из Миньяра в стационары Аши и Сима. Кроме того, узкие специалисты Челябинской областной клинической больницы будут выезжать в Миньяр.

Теги: стационар, больница, пожарный надзор,


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