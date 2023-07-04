04 Июля 2023
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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В трех регионах УрФО из-за жары ограничено движение грузовиков

Из-за жары в Свердловской, Тюменской областях, а также в Югре введено ограничение движения грузового транспорта на дорогах федерального значения.

На время жаркой погоды (с 4 июля) из-за температуры воздуха более 32 градусов в указанных регионах вводится временное ограничение движения для грузового транспорта, перевозящего тяжеловесных грузов", - говорится в сообщении "Уралуправтодора". Речь идет о трассах Пермь – Екатеринбург (км 160+046 – км 352+424), Р-351 Екатеринбург – Тюмень (км 13+600 – км 320+756, обход поселка городского типа Белоярский км 0+000 – км 23+117), Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 31+900 – км 131+398), М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Екатеринбургу (км 130+042 – км 193+784), Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 10+630 – км 375+850), Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к Тюмени (км 99+854 – км 194+993, подъезд к Ишиму км 479+289 – км 583+723), Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (на участке км 11+700 – км 952+979) и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту (км 0+000 – 38+295).

По данным Уральского гидрометцентра, 4 июля в Свердловской области установилась облачная погода, температура воздуха днем прогреется до плюс 32 градусов, скорость ветра – 2-7 м/с.

Напомним, во второй половине недели, по предварительным прогнозам, жара чуть отступит. Однако дневные температуры продолжат стремиться к 30-градусной отметке.

Теги: Грузовик, огранчиение, трасса


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