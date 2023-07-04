На Урале подросток получил травмы, провалившись в открытый колодец

В уральском городе Краснотурьинск выясняют обстоятельства инцидента с участием подростка. Юноша провалился в открытый канализационный колодец.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось сегодня, 4 июля. В результате падения 15-летний подросток получил травмы. Для оказания помощи он был доставлен в больницу.

Сейчас следователи СК устанавливают степень тяжести вреда здоровью юноши. Выясняется организация, ответственная за содержание данного объекта коммунальной инфраструктуры.

В ведомстве заверили, что ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.