Италия заморозила активы россиян и белоруссов на сумму €2 млрд

Власти Италии на конец июня текущего года заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму в два миллиарда евро. Информацию озвучили в Центральном банке республики, сообщает Reuters.

Отмечается, что в рамках введенных ЕС санкций было заморожено 170 финансовых сделок "на имена 80 субъектов". Общая сумма замороженных средств составляет более 330 миллионов евро, пишет ТАСС.

В марте сообщалось, что власти Италии заморозили активы российских предпринимателей, попавших под санкции, на сумму больше 800 миллионов евро. Кроме того, Фингвардия проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции.