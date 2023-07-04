Евро рвется к сотне, доллар перешагнул за 90

Курс евро сегодня находится в близи исторически рекордных показателей и приближается к сотне рублей. Курс доллара перевалил за 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года.

В Центральном банке России заявили, что не видят рисков финансовой стабильности из-за масштабного ослабления рубля. "Оно [ослабление] происходит в основном из-за изменения торгового баланса", - заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Аналитики рынка считают, что рубль может окрепнуть, но не значительно – евро и доллар могут закрепиться вблизи текущих отметок.