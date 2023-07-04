В Екатеринбурге генпрокурор России избран председателем совета по противодействию коррупции

Сегодня, 4 июля, генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Мероприятие состоялось в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в нем также участвовали генпрокуроры Армении, Белоруссии, Киргизии, главы антикоррупционных ведомств Казахстана и Таджикистана, а также исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Краснов был избран председателем совета на период до его очередного заседания. Сопредседателями стали генеральный прокурор Киргизии Курманкул Залушев и директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонозода.





Игорь Краснов отметил, что в Екатеринбурге вот уже более 90 лет подготавливает будущих юристов один из старейших в стране юридических вузов – Уральский государственный юридический университет. Среди его выпускников – многие видные государственные деятели и именитые ученые в области права не только России, но и других стран.

Участники заседания поделились передовыми практиками противодействия коррупционным проявлениям в своих странах. Члены совета обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в борьбе с коррупцией. Был принят ряд решений, в том числе совершенствующих правовую базу сотрудничества государств-участников СНГ в данной сфере.

В завершение был одобрен план работы совета на будущий год. Следующее заседание совета запланировано к проведению в Таджикистане в 2024 году.