Кабмин России молча отдает автопром Китаю

Перед правительством в сфере автопрома сегодня стоит две задачи: перезапустить производственные площадки, которые покинули иностранные партнеры и, соответственно, наладить выпуск большого числа автомобилей в России, заявил председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.

Он предусмотрительно не уточнил происхождение автомобилей, производство которых надо нарастить, ведь ушедшие корейские и европейские бренды уступили место китайским, а не российским маркам.

В настоящее время правительством определены пять регионов, где на уже имеющихся мощностях будут выполняться эти задачи, в том числе в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Елабуге и Липецке", — заявил Мишустин. При этом на заводе "Автотор" в Калининграде, например, российских брендов не прибавилось — все мощности заняты сборкой "китайцев".

При этом эксперты отмечают, что китайским производителям в отсутствие конкуренции глубокая локализация на сравнительно небольшом российском рынке вообще не интересна. Также им дозволено "не заморачиваться" и с организацией нормальных поставок запчастей — россияне уже сейчас жалуются на их дефицит или необходимость более дорогого крупноузлового ремонта вместо мелкоузлового.