04 Июля 2023
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Фото: скриншот с видео читателя Накануне.RU

Военный или снайпер. По крыше суда в Екатеринбурге ходит некто в форме с биноклем

Жители Екатеринбурга стали свидетелями того, как неизвестный в военной форме расхаживает по крыше здания Арбитражного суда Уральского округа и что-то высматривает в бинокль. Видео Накануне.RU прислали очевидцы.

"Вышли из офиса, а там на крыше Арбитражного суда ходит... снайпер? Военный? Не знаю. Человек военной форме и с биноклем", - рассказал читатель издания.

Заметили военного еще в 14.30. По словам очевидцев, он до сих пор находится на крыше. Наш читатель также предположил, что, вероятно, такая бдительность обусловлена приездом в город генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Накануне.RU обратились в пресс-службу суда. Там пообещали проверить информацию и предоставить комментарий позднее.

Напомним, официально визит Краснова в Екатеринбург не анонсировался. Сегодня в центре города наблюдается большое скопление полицейских. Позднее стало известно, что генпрокурор открыл бюст первого российского прокурора Павла Ягужинского у здания свердловской прокуратуры, после чего у него запланировано заседание межгосударственного совета по коррупции.

Теги: суд, Краснов, военный, бинокль


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Ранее 04.07.2023 10:03 Мск Екатеринбург с рабочим визитом посетит генеральный прокурор РФ

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