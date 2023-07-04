Второй фигурант дела о поджоге военкомата в Нижневартовске получил 13 лет

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор второму фигуранту дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василию Гаврилишену.

Гаврилишен наказан 13-ю годами заключения с ограничением свободы на полтора года, пишет ТАСС. Первые пять лет Гаврилишен будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима.

По версии следствия, в ночь на 4 мая 2022 г. Гаврилишен и его подельник, Владислав Борисенко, бросили в тамбур здания военкомата, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью. В конце декабря 2022 г. дело переквалифицировали в теракт. Дело в отношении Гаврилишена рассматривалось отдельно. Во время суда Борисенко и его подельник признались, что выполняли заказ, который получили от человека под ником Ростислав Мухин через Telegram. За выполнение задачи им обещали от 1 до 3 млн руб. Отметим, 31января Борисенко наказан 12 годами колонии.