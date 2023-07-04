В Челябинской области два подростка пострадали в ДТП с мотоциклом

В Миассе иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате ДТП пострадали два подростка.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла днем 30 июня в районе дома №112 по улице Березовская. Водитель автомобиля Мазда при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу Рейсер 140Е без государственного регистрационного знака двигающемуся справа.

Мотоциклом управлял 15-летний подросток, с ним был 13-летний пассажир. В результате ДТП они получили травмы и были госпитализированы.