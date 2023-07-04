Иран стал полноправным членом ШОС

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС.

Как заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. Процедура вступления Исламской республики в организацию началась на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В сентябре 2022 года Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС.