В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали пассажиры микроавтобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла вечером 2 июля у дома №7 по Свердловскому тракту. По предварительным данным, столкнулся КамАЗ с полуприцепом с автомобилем Форд Транзит. После удара микроавтобус врезался в электроопору и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадали девять человек, из них шестеро госпитализированы в больницы.

Трем пассажирам – семейной паре и 11-летнему ребенку причинены тяжкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).