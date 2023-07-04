В финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2023" вышли 18 девушек

Сегодня, 4 июля, состоялся кастинг конкурса "Мисс Екатеринбург-2023". По его итогам были отобраны 18 финалисток.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе подавали более 300 девушек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня на кастинге они рассказывали о себе, увлечениях и своих впечатлениях от Екатеринбурга. Жюри оценивало умение участниц держаться на публике, красиво изъясняться, а главное – их познания в истории и особенностях города.

Экспертная комиссия кастинга состояла из 11 человек: представителей мэрии, педагогов и организаторов конкурса. Как рассказала генеральный продюсер конкурса Вера Белоус, на интервью были приглашены 46 девушек, отобранных из 150 прошедших пре-кастинг. По итогам собеседования жюри определило 18 из них, которые вышли в финал, назначенный на 17 августа.

С 10 июля участницы начнут готовиться к выступлению на завершающем этапе состязания. Всех ожидают занятия по дефиле, сценической речи и актерскому мастерству. Напомним, что финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2023" будет открытым и пройдет в Историческом сквере.