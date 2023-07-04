В финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2023" вышли 18 девушек

04 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

В финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2023" вышли 18 девушек

Сегодня, 4 июля, состоялся кастинг конкурса "Мисс Екатеринбург-2023". По его итогам были отобраны 18 финалисток.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе подавали более 300 девушек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня на кастинге они рассказывали о себе, увлечениях и своих впечатлениях от Екатеринбурга. Жюри оценивало умение участниц держаться на публике, красиво изъясняться, а главное – их познания в истории и особенностях города.

Экспертная комиссия кастинга состояла из 11 человек: представителей мэрии, педагогов и организаторов конкурса. Как рассказала генеральный продюсер конкурса Вера Белоус, на интервью были приглашены 46 девушек, отобранных из 150 прошедших пре-кастинг. По итогам собеседования жюри определило 18 из них, которые вышли в финал, назначенный на 17 августа.

С 10 июля участницы начнут готовиться к выступлению на завершающем этапе состязания. Всех ожидают занятия по дефиле, сценической речи и актерскому мастерству. Напомним, что финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2023" будет открытым и пройдет в Историческом сквере.

Теги: финал, Мисс Екатеринбург, конкурс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети