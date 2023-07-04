Трагедия с "Мистером Сидром" не связана с мораторием на проверки бизнеса – Мишустин

Сенаторы попросили премьер-министра Михаила Мишустина обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, "мощное лобби" противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.

Мишустин согласился расссмотреть вопрос введения акцизов, при этом он отметил, что недавняя трагедия с отравлением "Мистером Сидром" не была связана с существующим мораторием на проверки бизнеса.