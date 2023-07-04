04 Июля 2023
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Трагедия с "Мистером Сидром" не связана с мораторием на проверки бизнеса – Мишустин

Сенаторы попросили премьер-министра Михаила Мишустина обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, "мощное лобби" противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.

Мишустин согласился расссмотреть вопрос введения акцизов, при этом он отметил, что недавняя трагедия с отравлением "Мистером Сидром" не была связана с существующим мораторием на проверки бизнеса.

Теги: михаил мишустин, спирт, мистер сидр


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