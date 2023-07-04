В Перми начала работу комиссия по отбору кандидатов на пост мэра

В Перми состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

На встрече утвержден состав конкурсной комиссии, определены председатель, его заместитель и секретарь, сообщает гордума. 10 августа конкурсная комиссия решит, кого из участников допускать на конкурс, и зарегистрирует их. Итоговое заседание состоится 17 августа, на нем члены комиссии должны будут определить две кандидатуры на пост мэра, которые представят на утверждение депутатам городского парламента.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края.