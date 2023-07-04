Российские чиновники и депутаты требуют расследования нападения на журналистку в Чечне

Российские чиновники и депутаты начали активно и жестко высказываться по теме нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. При этом никто не комментирует повод, ради которого москвичи приехали в Грозный и из-за которого, вероятно, были избиты: судебный процесс над Заремой Мусаевой, получившей сегодня 5,5 года колонии.

Также не сообщается, почему Милашину и Немова перевезли в бесланскую больницу из республиканского центра. Особенно если учесть, что журналистку все равно собираются отправить в Москву спецбортом МЧС (о вероятности таких событий заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, сопровождавший пострадавших в Северную Осетию).

Пока никак не прокомментировали события ни Рамзан Кадыров, ни его окружение.

В Кремле заявили, что президенту России доложено о нападении на журналистку и адвоката. "Речь идет об очень серьезном нападении", которое "требует энергичных мер" и "реализации следственных действий", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о необходимости жесткой реакции правоохранительных органов. Журналист и депутат Госдумы Евгений Попов показал в своем Telegram-канале запрос на имя генпрокурор: "Надеюсь на прозрачное и объективное расследование".

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов также обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом по поводу нападения, парламентарий просит возбудить уголовное дело и задержать преступников.

Партия "Новые люди" обратилась к Кадырову: "Реакция главы любого региона в таких случаях должна быть однозначной. Срочная помощь пострадавшим и личный контроль за правосудием над каждым, кто позволяет себе такие преступления на территории России. "Новые люди" призывают Рамзана Кадырова взять эту ситуацию на личный контроль. Вседозволенность внутри страны не может остаться безнаказанной". Также депутаты Госдумы от партии призвали провести парламентское расследование с участием депутатов из Чечни (например, с Адамом Делимхановым, правой рукой Кадырова). "Мы считаем, что представители Чеченской Республики должны дать публичную оценку происходящему и поддержать расследование преступлений в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении "Новых людей".

Поддержку "пострадавшим журналистам" (хотя Немов не журналист, а адвокат – прим. ред.) внезапно выразило и Минцифры. В заявлении министерства нападение названо "чудовищным".

"Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации", - говорится в сообщении министерства.