В Кремле прокомментировали новую попытку атаки дронов на Москву

Все беспилотники, атаковавшие сегодня Новую Москву, были уничтожены или нейтрализованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищенности столицы.

"Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений", - сказал Песков. Но, по его словам, можно констатировать, что все дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. "Вот это абсолютно очевидный факт", - цитирует его РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, силами ПВО все обнаруженные БПЛА ликвидированы, в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняты.

Сообщалось, что дрон-камикадзе самолетного типа атаковал административное здание на территории военной части в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в районе поселка Валуево в Новой Москве средства РЭБ сбили два беспилотника, они упали в чистом поле. Еще один БПЛА сбили в Калужской области.