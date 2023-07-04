Банк России выпустил памятную монету в честь 300-летия Екатеринбурга

Сегодня, 4 июля, Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, серебряная монета номиналом 3 рубля вышла в серии "Города", ее тираж составил 5 тысяч экземпляров. На монете есть рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города. Также композицию дополнил образ ящерки – одного из узнаваемых символов уральской столицы.

Как пояснили в управлении, монеты такого качества изготавливаются высокотехнологичным методом. Он позволяет получить чистое, зеркальное поле и матовое рельефное изображение.

Также до конца 2023 года Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 5 тысяч рублей. На ней будут изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.