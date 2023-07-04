04 Июля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Технооптимисты: россияне нейтрально относятся к биометрическим технологиям – опрос

Россияне в целом нейтрально относятся к биометрическим технологиям. Положительно на сдачу биометрии смотрят 27% респондентов, 34% - нейтрально, 32% - негативно. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Чиновники и бизнесмены, работающие с биометрией, считают, что нейтрально настроенная группа имеет большой потенциал – нужно только переманить ее на свою сторону.

В целом россияне являются "технооптимистами": более 70% знают о "технологиях будущего" и под 70% так или иначе доверяют таким технологиям, рассказал журналистам руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих:

"Мы спрашивали, насколько россияне в курсе того, что такое биометрия. Порядка 55% знают это понятие. В то же время 39% сказали, что не знают этого понятия. Люди 25-44 лет в большей степени информированы о данной технологии, в категории 60+ более 50% не знают о биометрии", - рассказал социолог об итогах опроса, проведенного 18 июня.

35% считают, что биометрия – это биологические данные человека, 28% - идентификация и распознавание личности, 17% считают, что это сбор отпечатков пальцев (дактилоскопия).

У наших соотечественников при этом не такой уж большой личный опыт столкновения с технологией: 29% сталкивались с таким и сдавали, 13% сталкивались и не сдавали. Остальные ответили, что не сталкивались с предложением сдать биометрию.

Те, кто сталкивались с биометрией и сдавали ее, в 48% случаев положительно относятся к такому опыту. Чем респонденты старше – тем они реже сталкиваются со сдачей биометрических данных. Также в сельской местности 68% не сталкивались с таким опытом.

полиция, отпечатки пальцев, отпечаток пальца(2019)|Фото: В.Н.Горелых

Социологи также исследовали причины негативного и позитивного отношения к технологии.

"Факторы положительного восприятия: безопасность, контроль; идентификация, прозрачность; удобство, простота. Люди говорят, что биометрические данные сложнее подделать, можно легче найти человека, обезопасить от мошенников, этим удобно пользоваться в банках, транспорте", - рассказал Даудрих.

"Факторы отрицательного восприятия: не видят смысла, не доверяют, боятся государственного контроля, утечки данных. Госконтроля боятся молодые люди, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Не понимают зачем это надо более пожилые люди. Мошенничества боятся жители миллионников", - рассказал эксперт.

В целом уровень информированности россиян о биометрии средний, отношение разнонаправленное, заключают во ВЦИОМ.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов отмечает, что в мире порядка 2 млрд пользователей биометрических технологий, в России это 50 млн человек.

"Некоторые считают, что если они не сдадут биометрию, они не будут какие-то услуги получать. Общество высказалось негативно о единственном канале получения услуг с помощью биометрии. Так что все остальные каналы остаются", - говорит Шабанов.

Он также считает напрасными опасения мошенников, которые вскроют государственные базы и оттуда скачают информацию о людях. "Люди сами в соцсетях выкладывают свои фотографии. Мошенники не взламывают государственные системы, не тратят на это усилия, а из соцсетей берут фотографии и пользуются ими", - полагает чиновник.

Директор дивизиона "Биометрия" Сбера Олег Евсеев рассказал: "Мы биометрические данные активно собирали в свою систему в 2017-2019 годах, но сейчас мы этим не занимаемся, клиенты сдают данные в государственную систему. Если клиент отказывается от передачи его данных в ЕБС, мы удаляем его данные у себя. Он может сдать данные в ЕБС в любой момент".

ЕБС – единая биометрическая система, с прошлого года все биометрические данные россиян должны храниться только в ней, создание частных независимых баз теперь вне закона. Разработана по инициативе Минцифры России и Банка России.

Теги: биометрия, россияне, опрос, вциом


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