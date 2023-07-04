Экс-губернатор Челябинской области Дубровский получает пенсию в размере 236 тысяч рублей в месяц

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского на решение суда, отказавшего ему в рассрочке выплаты долга в 37,3 млн рублей. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В своей жалобе Дубровский указал, что суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что его имущественное положение не позволяет исполнить судебный акт одномоментно и в полном объеме. Кроме того, на его имущество наложен арест, размер которого превышает остаток задолженности.

Напомним, в июле прошлого года суд признал недействительными сделками платежи ПО "Монтажник" в пользу Дубровского на сумму 37,3 млн рублей. С экс-губернатора взыскали эту сумму в пользу ПО "Монтажник". По данным на 21 февраля, остаток долга составлял 34,7 млн рублей. Порядка 2,7 млн рублей было перечислено на счет взыскателя.

Сам Дубровский направил в суд заявление о предоставлении рассрочки. В частности, он предложил внести три платежа по 7 млн рублей в период до 30 июня, а остальную часть погасить до 10 июля. Конкурсный управляющий возражала против удовлетворения заявленных требований, считая, что у Дубровского достаточно денежных средств для погашения взыскиваемой суммы. Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.

Апелляционный суд указал, что Дубровский не предоставил доказательств погашения долга в соответствии с условиями графика, а сам график платежей, предложенный им, утратил свою актуальность. При этом суд указал, что экс-губернатор заявляет о единственном источнике дохода – пенсии в размере 236,4 тыс. рублей в месяц, но выражает готовность ежемесячно погашать задолженность в сумме 7 млн руб. и не раскрывает, за счет каких средств, помимо пенсии, намеревается исполнять предложенный им самим график.

"Следовательно, предложенный график экономически не обоснован. Указанное в совокупности, по мнению апелляционного суда, и вовсе ставит под сомнение реальность намерений на исполнение предложенного графика, более того, свидетельствует о противоречивости позиции самого заявителя", - говорится в определении суда.

Напомним, в мае Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского об отмене обеспечительных мер, которые были приняты в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник". В октябре 2021 года на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,4 млн рублей был наложен арест. В июле прошлого года суд признал недействительными сделками платежи ПО "Монтажник" в пользу Дубровского на сумму 37,3 млн рублей. С экс-губернатора взыскали эту сумму в пользу ПО "Монтажник".

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

22 мая в суд поступило заявление экс-губернатора, в котором он просил отменить обеспечительные меры, принятые определением суда на сумму 73,4 млн рублей и 930,5 млн рублей. Арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявления. В частности, суд посчитал необходимым освободить из-под ареста ту часть имущества Дубровского, которая необходима для исполнения судебного акта 22.07.2022 о признании сделки недействительной (37,3 млн рублей).