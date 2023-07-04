250 миллиардов "неподтвержденных доходов" взыскано с чиновников в пользу государства

"В пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества. Отмеченные мною совокупные результаты достигнуты впервые за всю историю национальной антикоррупционной практики, подтверждая высокую эффективность применения в данной работе административных и гражданско-правовых механизмов", - заявил Краснов.

С российских чиновников в пользу государства взыскано 250 млрд руб. "неподтвержденных доходов", сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.



