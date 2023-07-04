Выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства пригласили работать в "Атомстройкомплекс"

В Уральском колледже технологий и предпринимательства состоялся торжественный выпускной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в этом году учебное заведение окончил 301 студент, из них 94 получили строительные профессии и специальности: мастеров отделочных работ, столяров, монтажников санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, техников. Предложение о трудоустройстве выпускники получили вместе с дипломом: представитель "Атомстройкомлекса" выступил с напутственным словом и рассказал о возможностях, которые открываются на предприятиях крупнейшего строительного холдинга Урала.

"Строительная профессия дает возможность менять город, в котором мы живем, ощущать свою нужность, причастность к появлению знаковых объектов, таких как новые жилые районы, школы, больницы, театры. Работа в нашей компании, в свою очередь, позволяет выгодно решить собственный жилищный вопрос, использовать корпоративные ресурсы для профессионального и личностного роста, оздоровления, досуга", - рассказала замдиректора по персоналу "Атомстройкомплекса" Лариса Немкина.

Многие выпускники во время учебы прошли производственную практику в компании, посетили строительные и производственные объекты в рамках образовательных экскурсий. "Атомстройкомплекс" является давним партнером Уральского колледжа технологий и предпринимательства и ежегодно оказывает поддержку заведению как в организации практических занятий, так и в содержании и обновлении учебных корпусов.

В прошлом году они стали ключевыми партнерами образовательного кластера в строительной отрасли, созданного в регионе в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В ходе реализации проекта колледж будет капитально переоснащен, изменения будут внесены в образовательные программы, увеличится объем и качество практической подготовки для студентов строительных специальностей. Это позволит учебному заведению готовить специалистов под запрос работодателей, в частности, компании "Атомстройкомплекс", и гарантировать студентам и абитуриентам трудоустройство по окончании обучения.