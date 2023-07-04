04 Июля 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Запашный высказался об избиении дрессировщика в Перми

Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил о том, что в ночь на 3 июля произошло ЧП в общежитии города Перми, которое принадлежит компании Росгосцирк.

По словам Запашного, в общежитие по неизвестной причине были вызваны сотрудники ЧОПа, и около 23.00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов.

"Сотрудники ЧОПа, превышая свои полномочия, применили силу по отношению к артистам цирка", - написал Запашный в своем telegram-канале.

Артист цирка, дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему диагностировали, предположительно, ушиб головного мозга тяжелой степени, плоскостные субдуральные гематомы с обеих сторон, перелом основания черепа слева и затылочной кости, отек головного мозга. Сейчас Корчагин находится в коме, напсиал Запашный.

"После произошедшего по моей инициативе состоялся телефонный разговор с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Губернатор заверил меня, что держит ситуацию на личном контроле, и уже заведено уголовное дело. Компанией Росгосцирк в Пермь направлена целая делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту", - подытожил Запашный.

Теги: Эдгард Запашный, Дмитрйи Махонин, Росгосцирк


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