Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на год

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

"Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", - написал он в соцсетях.

Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с октября 2014 года. Он должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года. Однако после начала спецоперации РФ на Украине страны НАТО не решились сменить руководителя блока. Мандат Столтенберга был продлен до 30 сентября 2023 года.

СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, пишет РИА Новости.

На пост главы организации прочили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, бывшую главу Евродипломатии Федерику Могерини.