Минсоцзащиты Владимирской области победило в грантовом конкурсе по созданию семейных МФЦ

Подведены итоги конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. Министерство социальной защиты населения Владимирской области стало одним из его победителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, сумма гранта составит более 8,8 млн рублей. И уже этой осенью на условиях софинансирования во Владимирской области откроют два новых семейных МФЦ на базе Ковровского и Муромского социально-реабилитационных центров. Около тысячи семей в год смогут получать там социальную, правовую, психологическую и юридическую помощь в режиме «одного окна».

Создание семейных МФЦ в регионах страны – федеральная инициатива, которую реализует Минтруд совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Службы нового формата – это инновационный подход к социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Выработана целостная система поддержки семей, где основное преимущество – помощь в режиме «одного окна». Во Владимирской области первый семейный МФЦ в прошлом году был открыт на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.