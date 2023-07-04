Социально-реабилитационные отделения во Владимирской области уже принимают участников СВО

Во Владимирской области по поручению губернатора Александра Авдеева открыты социально-реабилитационные отделения для участников специальной военной операции.

Отделения действуют на базе Областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче. Каждое отделение рассчитано на 20 человек, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Отделы социальной защиты населения совместно с Владимирским филиалом госфонда «Защитники Отечества» сформировали списки участников СВО, которые хотели бы пройти курс социальной реабилитации. Несколько мужчин уже находятся в отделениях, где они проведут две недели. Для них предусмотрены одно- и двухместные комнаты.

Для каждого бойца составляется индивидуальный план реабилитации. В отделениях бесплатно предоставляют комплекс социально-оздоровительных и социально-реабилитационных услуг: питание и проживание, физиотерапия, водо-, грязе- и парафинолечение, массаж. Есть отдельные залы для лечебной и адаптивной физкультуры. Кроме того, проходящим реабилитацию будет оказываться психологическая и юридическая помощь.

Деятельность отделений не является аналогом или альтернативой санаторно-курортного лечения, медицинской и восстановительной реабилитации, а направлена, в первую очередь, на нормализацию, поддержание и сохранение благоприятного социально-психологического статуса человека.

Участники СВО, которые хотели бы пройти курс социальной реабилитации, могут обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.