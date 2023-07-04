04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В югорской школе нашли фальсифицированное молоко

В одну из школ Октябрьского района Югры поставили некачественное молоко. Во время профилактического визита в одну из школ района на пищеблоке выявлено молоко питьевое ультрапастеризованное, 3,2%, изготовленное 4 января 2023 г. Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует натуральному молочному продукту.

Массовая доля жирных кислот указывает на наличие в продукции не молочных видов сырья и добавления растительных масел, сообщает югорское окружное управление Роспотребнадзора. Информация о составе пищевой продукции, указанная на упаковке, не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения.

Согласно маркировке, молоко изготовлено в ООО "МолСнабРегион" в городе Балаково Саратовской области, однако представленная декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.РА01.В.90910/21 от 25.08.2021 в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии находится в статусе "не действителен с 14.12.2022". Эту информацию о молоке сообщили местным санврачам, на территории которого декларируется производство, размещена в модуле "Продукция, не соответствующая обязательным требованиям" Государственного информационного ресурса а сфере защиты прав потребителей.

Теги: Школа, молоко, Октябрьский район Югры


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