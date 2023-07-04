04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Пригожину вернули "миллиарды из ГАЗели"

Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых при обыске в Петербурге, об этом сообщает "Фонтанка". 24 июня журналисты писали, что деньги были найдены в "ГАЗели" возле офиса. Теперь их забрал водитель Пригожина с официальной доверенностью, тогда как сам основатель ЧВК "Вагнер" в эти выходные находился в Москве.

Пригожин уже заявлял, что найденные у его офиса в Санкт-Петербурге деньги предназначались для выплат зарплат бойцам ЧВК и их семьям, и с деньгами была не только "ГАЗель", но и "два автобусика".

24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.

Евгений Пригожин в штабе ЮВО(2023)|Фото: пресс-служба Пригожина

С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ "по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж". Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области, информацию об этом подтверждал губернатор Игорь Артамонов.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении своего "марша", остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело о мятеже против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.

Теги: Пригожин, пригожинские миллиарды, газель, ЧВК Вагнер


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