Стало известно, в чем обвиняют экс-силовика из Екатеринбурга, не отправившего наряд на место ЧП

В полиции и Следственном комитете прокомментировали уголовное дело экс-сотрудника дежурной части районного отдела полиции УМВД по Екатеринбургу. Стало известно, в чем обвиняют бывшего силовика.

Напомним, что речь идет об инциденте в ночь на 29 мая прошлого года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала сигналы об этом, но никаких действий от силовиков предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу, но он не отреагировал на вызовы и не направил на место ЧП наряд полиции.

По результатам проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Сегодня стало известно, что в дальнейшем он смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Но затем МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение. О какой статье идет речь, не уточнялось.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на сегодняшний день расследование дела завершено. Экс-полицейского обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

"Несмотря на то, что свою вину экс-полицейский так и не признал, Следственному комитету удалось собрать доказательства, достаточные для предъявления обвинения. Проведены допросы свидетелей, два следственных эксперимента, проанализирована должностная документация сотрудников органов внутренних дел", - отметили в ведомстве.

Как добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, по итогам служебной проверки, которую проводили сотрудники из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД, полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

"Если в ходе судебного разбирательства вина экс-майора будет доказана, он понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законом. Вердикт суда для профилактики такого рода ЧП доведут до всего личного состава гарнизона", - заверил полковник Горелых.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд уральской столицы.