Стало известно, в чем обвиняют экс-силовика из Екатеринбурга, не отправившего наряд на место ЧП

04 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Стало известно, в чем обвиняют экс-силовика из Екатеринбурга, не отправившего наряд на место ЧП

В полиции и Следственном комитете прокомментировали уголовное дело экс-сотрудника дежурной части районного отдела полиции УМВД по Екатеринбургу. Стало известно, в чем обвиняют бывшего силовика.

Напомним, что речь идет об инциденте в ночь на 29 мая прошлого года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала сигналы об этом, но никаких действий от силовиков предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу, но он не отреагировал на вызовы и не направил на место ЧП наряд полиции.

По результатам проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Сегодня стало известно, что в дальнейшем он смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Но затем МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение. О какой статье идет речь, не уточнялось.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на сегодняшний день расследование дела завершено. Экс-полицейского обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

"Несмотря на то, что свою вину экс-полицейский так и не признал, Следственному комитету удалось собрать доказательства, достаточные для предъявления обвинения. Проведены допросы свидетелей, два следственных эксперимента, проанализирована должностная документация сотрудников органов внутренних дел", - отметили в ведомстве.

Как добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, по итогам служебной проверки, которую проводили сотрудники из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД, полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

"Если в ходе судебного разбирательства вина экс-майора будет доказана, он понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законом. Вердикт суда для профилактики такого рода ЧП доведут до всего личного состава гарнизона", - заверил полковник Горелых.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд уральской столицы.

Теги: полицейский, обвинение, СК, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2023 10:53 Мск В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, не реагировавшего на сигналы о нападении мигрантов
Ранее 25.07.2022 10:02 Мск В Екатеринбурге уволен дежурный, не реагировавший на сигналы о нападении мигрантов
Ранее 06.07.2022 11:26 Мск МВД: дежурный не отреагировал на сигналы о расправе мигрантов над екатеринбуржцем
Ранее 05.07.2022 19:43 Мск Baza: В полицию пять раз звонили в ночь убийства мигрантами мужчины на Химмаше
Ранее 03.06.2022 11:19 Мск Главный фигурант дела о расправе мигрантов над жителем Екатеринбурга подался в бега
Ранее 02.06.2022 19:52 Мск Екатеринбуржец, попавший под горячую руку мигрантов на Химмаше, скончался
Ранее 30.05.2022 09:35 Мск "Избили почти до смерти". В Екатеринбурге мигранты напали на молодого человека

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети