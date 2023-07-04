Благодаря нацпроекту "Культура" музей-усадьба Жуковского во Владимирской области дооснащена новым современным оборудованием

Торжественное открытие осовремененного мемориального дома-музея «Усадьба Н.Е.Жуковского» состоится 5 июля в деревне Орехово Собинского района Владимирской области. В церемонии примут участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, глава районной администрации Александр Разов и местные жители.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в 2023 году музей по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» получил государственную поддержку в объёме 10,5 млн рублей. На эти средства приобретено и установлено специальное техническое оборудование для профессионального хранения музейных предметов: шкаф-драйвер горизонтального хранения фотографических материалов, конструкторских чертежей, карт, атласов, планов; шкаф большого формата, который обеспечивает раздвижную систему горизонтального хранения картин, надёжную сохранность живописи и графики, передвижные стеллажи для крупногабаритных и тяжёлых предметов: скульптур, бюстов, исторической мебели.

Музей-усадьба также дооснащен техническими средствами, в том числе, автоматизированными системами учёта экспонатов. Новая комплексная автоматизированная музейная информационная система (КАМИС) 5 позволит расширить возможности музейной системы КАМИС.

Также приобретены компьютеры, фотоаппарат, многофункциональные устройства, профессиональный сканер для книг и документов из мемориальной коллекции Н.Е.Жуковского. Важно отметить, что сканер не повреждает экспонаты: встроенное программное обеспечение измерения изгибов страниц автоматически выдаёт ровный текст отсканированного листа.

Благодаря нацпроекту «Культура» дом-музей «Усадьба Н.Е.Жуковского» получил уникальную возможность провести переоснащение, обновить экспозицию, стать более популярным и востребованным.