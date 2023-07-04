04 Июля 2023
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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Суд отказался снять арест с Rolls-Royce и счетов блогеров Чекалиных

Суд отказался снимать арест с денежных счетов блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Кроме того, Лерчек отказали в просьбе вернуть ключи от ее Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 62 миллиона рублей, которые забрали после обысков, пишет Mash.

По словам прокурора, изъятые машины — это вещественные доказательства по делу, они не могут быть возвращены до завершения расследования.

Адвокат Чекалиных заявлял, что его подзащитные полностью оплатили задолженность по налогам в размере 311 млн рублей и законных причин лишать их имущества нет.

Напомним, супружеская пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд ранее оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет.

Теги: чекалины, лерчек, счета, арест


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