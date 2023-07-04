04 Июля 2023
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Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Алексей Вихарев наградил детсадовцев — победителей конкурса архобъектов

Депутат Екатеринбургской городской думы, глава медицинской фракции Алексей Вихарев наградил победителей районного конкурса архитектурных объектов из песка, который был приурочен к 300-летию Екатеринбурга.

В конкурсе приняли участие дошкольные учреждения Орджоникидзевского района. Педагоги, дети и родители построили из песка известные здания уральской столицы.

Алексей Вихарев дарит детям подарки(2023)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева

Зрительским голосованием были определены победители. Ими стали детские сады № 461, 355 и 306. Каждому дошкольному учреждению подарил программируемые наборы "Олимп".

"Наши дети точно будут лучше нас, не только в строительстве песочных фигур, но и в техническом развитии", — отметил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев дарит детям подарки(2023)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева

Теги: Алексей Вихарев, 300-летие Екатеринбурга


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