В Югре вышел на дежурство вертолет "Национальной службы санавиации"

С 1 июля в Ханты-Мансийске начал круглосуточное дежурство вертолет МИ-8 МТВ авиакомпании "Национальная служба санитарной авиации" (НССА). Цель его работы – авиационные работы по медицинской помощи в Югре.

Вертолет укомплектован медицинским модулем и современным оборудованием, необходимым для проведения санитарно-авиационнных эвакуаций, написал в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Первого пациента с острым нарушением мозгового кровообращения эвакуировали санбортом НССА 1 июля из Урая.

Ранее в Югре врачи Окружного кардиодиспансера и Травмбольницы спасли 59-летнего жителя Белого Яра с редкой сосудистой патологией. Аневризму коронарной артерии, которая встречается буквально в 1% случаев, у пациента диагностировали во время коронароангиографии.