Путин позвал сборные всех стран ШОС на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург

Владимир Путин пригласил сборные всех стран Шанхайской организации сотрудничества на Международный фестиваль университетского спорта, который уже скоро состоится в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом президент России заявил, выступая сегодня на заседании Совета глав государств – членов ШОС. Оно проходит под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в режиме видеоконференции.

В ходе выступления Путин отметил заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, проведении в государствах крупных спортивных мероприятий под эгидой организации.

"Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город – Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ", - заявил президент РФ.

Напомним, что на фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге соберутся представители 30 стран. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года.