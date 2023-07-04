04 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Зарему Мусаеву в Грозном приговорили к 5,5 годам колонии

Ахматовский районный суд Грозного признал виновной в мошенничестве и применении насилия к полицейскому 54-летнюю Зарему Мусаеву. По решению суда она должна будет отсидеть пять с половиной лет в колонии общего режима.
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В январе прошлого года полицейские ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева (мужа Мусаевой) в Нижнем Новгороде. Его самого не смогли задержать из-за статуса неприкосновенности, и увели его жену Зарему Мусаеву в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Затем ее переправили в Чечню.

На оглашение приговора в Грозный прилетели журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов – их сильно избили по дороге из аэропорта, из-за чего они не смогли присутствовать на суде.

Теги: зарема мусаева, приговор, чечня


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