04 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

В Петербурге начнут взимать курортный сбор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года. За сутки фактического проживания в гостинице придется заплатить 100 рублей.

Более 20 льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.

Ранее проект закона о введении туристического сбора регионами России, который попал в Госдуму в сентябре 2022 года, был отозван из нижней палаты парламента. Бюджетный комитет нашел в законопроекте о туристическом сборе в субъектах РФ недостатки.

Законопроект закреплял понятие туристического сбора вместо курортного. Парламентарии хотели дать возможность регионам самостоятельно вводить его на своей территории.

Теги: петербург, курортный сбор


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